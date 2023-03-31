Публицист Анатолий Якименко сообщил, что сейчас в мире возникло уже немало гендеров, и человек может быть кем угодно.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Я обратил внимание на очень важный момент. Произошла какая-то странная трансформация вообще гендерной проблематики. Сначала нам рассказывали о гендерном равенстве, о том, что мужчина и женщина обладают одинаковыми правами, у них должна быть одинаковая заработная плата, они должны быть одинаково, пропорционально представлены во всех специальностях», - сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, проблемы, касающиеся гендерной идентичности, гендерного равенства со временем сильно трансформировались. Как отметил Анатолий Якименко, теперь нет только женщины или мужчины, сейчас уже гораздо больше гендеров, поэтому проблема гендерной идентичности меняется.

«И вообще биологическая, природная определенность стала архаической и устаревшей, а вот современно – это смотреть на мир совсем другими глазами. Сейчас уже не биологический пол, а пол, сформированный социумом, то есть кем вы себя чувствуете», - заявил Анатолий Якименко.

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