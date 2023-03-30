Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что сегодня беларусь – такая же страна-террорист, как и россия, а против лукашенко тоже нужно ввести серьезные санкции.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, непонятно, почему сегодня до сих пор нет жестких санкций против лукашенко. По его мнению, беларусь ничем не отличается от страны-террориста №1 в мире, от россии, ведь именно с белорусской территории россияне и начинали свое наступление.

«Почему они не вводят (ред. – Запад санкции против беларуси)? Я считаю, что Европа до сих пор играет в демократию. Если бы в 2014 году Европа не играла в демократию, а дала бы этому подлецу по зубам за Крым, Донбасс, то все было бы иначе. Не погибали бы сегодня наши мужчины, братья», – объясняет Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует он, сегодня мы имеем то, что имеем, и имеем это именно потому, что кое-кто решил разговаривать, а не бить. По мнению эксперта, ни о каких разговорах с террористами не может даже идти речь, нужно только действовать.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал ситуацию с изнасилованием в Закарпатье.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, как ВСУ ломают планы окупантов.