В Ивано-Франковске произошел "конфликт поколений", когда пожилая женщина возмутилась тем, что юная девушка прыгает на скакалке во дворе и начала ее оскорблять.

Компания Active Group опросила украинцев, кого они поддерживают в этом конфликте.

Более половины опрошенных слышали о произошедшей ситуации — таких в Украине насчиталось 53,7%, еще 10,6% признались, что о ситуации осведомлены лишь поверхностно.

Среди тех, кто знает ситуацию, большинство поддерживают девушку. То, что юная персона в этой ситуации была права считает более 66% украинцев.

А вот пожилую женщину в этом споре поддержало лишь чуть менее 6%. Еще 10% считает, что каждый в этой ситуации прав по-своему.

Стоит отметить, что большинство украинцев также уверены, что в нашей стране есть конфликт поколений.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 25 марта 2023г.