Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что сегодня у нас складывается такая ситуация, что инфляция и темпы роста цен выше роста пенсий.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Индексация прошла, обещали многое, добавили мало. Очень многие украинцы недовольны и жалуются на то, что реальное повышение оказалось значительно меньше того, что обещали. Кто-то утверждает, что после индексации пенсия увеличилась совсем на чуть-чуть, кто-то даже говорит, что на 20 гривен, 50 гривен, кому-то ее вообще не подняли», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, все дело в пенсионном законодательстве, оно не действенное, по закону индексируется только базовая пенсия, без доплат за возраст, стаж или какие-либо другие заслуги.

«Индексация пенсий должна компенсировать рост цен, но все это теоретически. В прошлом году инфляция в Украине составила 26,6%, однако пенсии за год увеличились менее, чем на 16%. То есть, исходя даже из этих общих цифр, что пенсии не успевают за ценами», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

По ее словам, традиционная продуктовая инфляция в Украине выше средней. В частности, рассказывает журналистка, по данным Госслужбы статистики за прошлый год, она составила почти 32%. То есть, объясняет она, да темпы роста цен на продукты, которые составляют просто львиную долю расходов среднего пенсионера за год, превысили темпы роста пенсии в 2 раза.

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