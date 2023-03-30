Украинцы ждут освобождения Крыма в этом году.

Такие выводы можно сделать по результатам нового социологического опроса, проведенного компанией Active Group.

Согласно результатам опроса, 15,8% считают, что операция по освобождению полуострова уже началась.



А 15,5% считают, что Крым могут уволить уже к концу этой весной. 10,8% ответили, что эту территорию могут освободить к концу лета.



По мнению 21,7% респондентов, Крым будет уволен в этом году. 19,5% затруднились ответить, когда это может произойти.



Только 3,9% считают, что Крым николе не будет возвращен.



Также респондентам ответили о "хлопке" в Джанкое или о взрывах в Севастополе. Большинство, то есть 86,2% ответили, что знают об этих событиях. Еще 4,7% респондентов не слышали о взрывах в Крыму. А 9,1% затруднились ответить точно на этот вопрос.











Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 25 марта 2023 года.



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