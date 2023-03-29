Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что цель Зеленского, пригласившего лидера Китая, понятна, что Китай должен перейти на нашу сторону, но Китай устраивает ослабление россии из-за войны.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что было бы хорошо, если бы Си Цзиньпин посетил Украину и что с момента полномасштабного вторжения он здесь не был. Это понятное дело – поговорить с ним. И визит Си Цзиньпина в москву был не столь удачным, как кому-то кажется», - отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, во всем этом также читается надежда на то, что Китай будет менять свою позицию по отношению к россии, не будет в будущем оказывать ей никакой вооруженной поддержки, перейдя на сторону Украины, осудит россию и будет осуществлять против агрессора экспансию.

«Здесь все понятно, вопрос в том, нужно ли это Китаю? Сегодня похоже на то, что Китаю это просто не нужно, фактически Китай устраивает то положение вещей, которое есть. Китай абсолютно устраивает то, что россия ослабляется, ведя войну против Украины», - заключает Александр Мусиенко.

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