Публицист Анатолий Якименко сообщил, что недоброжелатели Украины ищут недостатки, чтобы упрекнуть нас.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Мы не должны давать основания для критики нашим оппонентам, это важно понимать. Мы должны выглядеть перфектно, безупречно, правильно для того, чтобы нам не закидывали определенные вещи. Надо понимать, что критикуют нас не для того, чтобы мы исправлялись», – сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, оппоненты пытаются критиковать Украину, потому что хотят сбить украинский народ с правильного направления. Как отметил Анатолий Якименко, для этого наши недоброжелатели пытаются использовать все наши просчеты в качестве аргументов в свою пользу.

«Они используют это, чтобы упрекнуть нас. Они будут выискивать недостатки для того, чтобы обосновывать свою гнилую позицию», – добавил Анатолий Якименко.

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