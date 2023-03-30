Военный эксперт Олег Стариков рассказал, что стратегия россии – это медленная война и тысяча ударов, но ВСУ готовят контрудар и срывают планы агрессора.
Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
«По моему личному субъективному мнению, они (ред. – россияне) осуществляют стратегию так называемой медленной войны или экономического удушения, отзеркаливание западной стратегии тысячи порезов – это у них называется тысяча ударов. Поэтому весь фронт загорелся, 1 200 километров загорелись», - рассказывает Олег Стариков.
По его словами, стратегическая задача агрессора на зимнюю кампанию состояла в улучшении своего тактического положения, а максимум – это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. По Югу же, утверждает эксперт, никаких задач не было, поскольку на Юге и не ведется никаких усиленных наступательных действий, а командующего, который не справился с задачей, просто сняли и вообще никакой паники.
Если говорить о нашей стороне, рассказывает гость программы, то во всех средствах массовой информации говорят о контрударе, о Херсонщине, о Мариуполе, Мелитополе, разрезании сухопутной границы.
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«Но все люди, которые закончили военное училище и имеют военное образование, прекрасно понимают, что планы, особенно оперативные или стратегические, имеют гриф 2 или 3 нуля, и о них знают только несколько человек, 5 или максимум 10. Если где-то планируется направление главного удара, то об этом никто не говорит», - объясняет Олег Стариков.
Как сообщала Politeka, Кочетков заявил, что договоренности Си Цзиньпина с путиным никак не повлияют на ситуацию на фронте.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какую войну будущего готовят США и Китай.