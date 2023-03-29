Политик Юрий Коновальчук сообщил, что с упрощенным налогообложением западные страны с удовольствием бы инвестировали в Украину.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Надо искать причину, не плесень, а сырость устранять. А сырость является в том, что у нас очень запутанная система налогообложения. Раньше нам говорили, что не дадут (инвестиции – Ред.), когда мы говорили цифры 5% с покупки и услуги и 10% с получения прибыли или выведенного капитала», - сообщил Юрий Коновальчук.

По словам политика, сейчас бы и европейские страны, и США с радостью подключились бы к этой программе и помогли нам, потому что это в каком-то смысле спасение для их экономики. Как отметил Юрий Коновальчук, тогда не надо лидерам стран объяснять своим налогоплательщикам, почему они вытягивают деньги с бюджета и помогают Украине.

«Дайте сегодня свободу Украине, и инвесторы иностранные будут заходить на рынок Украины. Здесь даже могут строиться дороги иностранными инвесторами напрямую», - заявил Юрий Коновальчук.

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