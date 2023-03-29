Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что Сальдо выступил с точно таким же заявлением, как когда-то Стремоусов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть один косвенный признак, хорошая примета. Дело в том, что в тот момент, когда были эти события с освобождением Новой Каховки, выступил так называемый гауляйтер у них. Оккупанты назначили своего руководителя Херсонской области Сальдо. И вот этот Сальдо выступил с заявлением, что Новая Каховка остается с россией», - сообщил политтехнолог.

По словам политтехнолога, это заявление совсем не банальное, а очень даже интересное. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, сразу вспоминается заместитель Сальдо Стремоусов, который несколько месяцев назад сказал, что российские войска никогда не покинут Херсон. В итоге ВСУ выгнали оккупантов с Херсона, а Стремоусов погиб якобы из-за аварии.

«Это намек Сальдо про его дальнейшую судьбу», - добавил Михаил Шейтельман.

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