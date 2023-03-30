Идеолог Олесь Доний объяснил, что каждая наша революция – это позитив, это борьба за собственные права и свободы, но каждая из них также доказывает, что у нас есть проблема с выбором власти.
Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Я всегда подчеркиваю, что проблемы в Украине – это проблемы, безусловно, которые пологаются на нас самих. Если власть не такая, то это наша проблема, потому что мы не такую власть избрали. Когда мы не такую власть избрали и не хотим учиться, мы будем постоянно выбирать не такую власть», – подчеркивает Олесь Доний.
Следовательно, констатирует он, нам нужно учиться системности. В частности, объясняет эксперт, системой является государство, системами являются общественные организации, системой является партстроительство. По его словам, у нас хорошо существует индивидуальная активность, например, волонтерская деятельность, но как только это структурируется, у нас появляются проблемы в доверии, во взаимодействии.
«С одной стороны, все наши революции – это положительная вещь, потому что мы боремся за свои права, а с другой – они подчеркивают нашу проблему. Это другая ступень – «Учись выбирать». Неумение выбирать такую власть, против которой не нужно выходить на Майдан, – это наша проблема», – утверждает Олесь Доний.
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Концепция «25 ступеней к общественному счастью», рассказывает идеолог, преследует цель прежде всего работы над собой. То есть, объясняет он, речь идет о том, что достаточно скулить и жаловаться, что власть какая-то не такая, нужно признать свои ошибки и исправляться, учиться.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
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