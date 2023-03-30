Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с изнасилованием в Закарпатье и заявил, что именно из-за таких случаев доверия к суду нет.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Кто-то думает, что нашу страну разваливает и уничтожает россия. На самом деле, это не так. Нашу страну уничтожаем, к сожалению, мы сами. Это круговая порука, связанная сегодня с судебной системой. Просто стыдно даже об этом говорить сегодня», – говорит Георгий Биркадзе.

Как рассказывает эксперт, когда он прочитал о ситуации с изнасилованием на Закарпатье и о том, как она развивалась дальше, что причастные не особо понесли ответственность, то даже не было слов, как все это выразить и описать. В то же время эксперт отмечает, что вся эта история однозначно не может быть фейком, как некоторые, возможно, думают, поскольку можно вспомнить другие случаи изнасилований, когда сначала люди выходили со своим возмущением, а потом уже начинался какой-то процесс.

«Я считаю, что настолько недоработана судебная система, у нее настолько глубокие коррумпированные метастазы, что к суду нет доверия вообще. Для того, чтобы у нас в стране люди начали ценить, что такое уважение к суду, к нему должно быть доверие, наверное, большее, чем к церкви и волонтерам. Вот потом можно говорить, что вы действительно что-то сделали», – объясняет Георгий Биркадзе.

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