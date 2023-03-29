Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал заявления мишустина о том, что дефицит бюджета российской федерации за первую декаду марту составил 3,3 триллиона рублей.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Итак, за 10 дней марта бюджет рф потерял 41 миллиард долларов. 41 миллиард долларов – это, например, весь бюджет Украины трехлетний давности. В день они теряют 4 миллиарда долларов. Год назад мы возмущались, что Запад покупает по-прежнему во время войны у россии нефть и газ и это приносит российской федерации 3 миллиарда долларов в день, а сейчас они теряют 4 в день», - объяснил Михаил Шейтельман.

В то же время он отмечает, что это все не обязательно найдет свое отражение в войне. То есть, уточняет политтехнолог, у нас есть война на фронте и есть экономическая война, которую нам помогает против россии вести Запад своими санкциями, теперь мы видим их результат.

«До войны бюджет был профицитный у россии, то есть каждый год оставались лишние деньги, они их откладывали. Потом США заморозили большую часть этих средств, после войны они достанутся Украине на восстановление, а тем временем сейчас россия теряет. В январе -24 миллиарда долларов, в феврале - -11 миллиардов, и вот за первые 10 дней марта – еще -41 миллиард», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как объясняет эксперт, это происходит, потому что доходы все сократились, нефть и газ в Европу уже практически не продаются, в другие страны теперь тоже мало что можно продать, логистика затруднена, а расходы в россии растут, все новых бойцов надо призывать на фронт, все новые гробовые надо выплачивать за убитых людей, давать деньги на похороны и так далее.

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