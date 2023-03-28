Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что США и Китай все больше соревнуются в инновационных технологиях, чтобы применять разные роботизированные системы в войнах будущего.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«В The Wall Street Journal написали, что Вашингтон поощряет производителей и инвесторов из Кремниевой долины приобщаться к тому, чтобы производить разного рода инновационные проекты, начиная элементарно, банально от дронов, заканчивая роботизированными платформами. Они это аргументируют тем, что не могут сегодня конкурировать с Китаем», – рассказывает Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, есть информация, что Китай вложил едва ли не триллион в разработки искусственного интеллекта, роботизированные платформы, киборги. К тому же, подчеркивает он, это не какое-нибудь далекое будущее, это будущее, которое мы уже наблюдаем. По словам эксперта, сегодня одним из приоритетов конкуренции является искусственный интеллект, который может быть встроен, направлен фактически в любые виды вооружения, в частности в дроны, самолеты, любые роботизированные системы.

«В будущем роботы могут играть именно ту роль, которую сегодня выполняют люди, в том числе и на поле боя, или совокупный элемент какой-то может быть. То есть то, что мы видели в фантастических фильмах, то, о чем писали авторы-футурологи, постепенно оживает. На этом будет основываться война будущего и уже сейчас закладываются параметры этой войны», – объясняет Александр Мусиенко.

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