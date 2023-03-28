Киевские волонтеры передали ВСУ очередной пикап для борьбы с оккупантами.

Об этом сообщил в Facebook столичный гражданский деятель Андрей Андреев.



"Очередной пикап поехал на Восток помогать бить оккупантов! И на этом мы не остановимся . Благодарен неизменным друзьям и партнерам за помощь – Латвийской общественной организации Pierigas Lauku Uznemeju biedriba, Juris Jurašs, Maxim Shulga, которые помогают подбирать и прогонять авто из Великобритании!”, – написал он.

Также сообщалось, что Андреев рассказал о том, как дрон, которому киевские волонтеры передали ВСУ, уничтожает российскую военную технику. Этот волонтер и его единомышленники постоянно помогают ВСУ.