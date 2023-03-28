Журналист и политолог Мохаммад Фараджаллах сообщил, что все страны в мире выступают против применения ядерного оружия.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В США объяснили россии однажды косвенно: «Мы знаем о всех 11 шахтах запуска ваших ракет, и все они под пристальным наблюдением именно наших спутников». И люди думают, что ядерная боеголовка – это просто достал, поставил и включил. Но это ведь отдельный ядерный протокол, это отдельный протокол подготовки», - сообщил Мохаммад Фараджаллах.

По словам журналиста, эту подготовку будут видеть абсолютно все разведки мира, она не может остаться просто незамеченной. Как отметил Мохаммад Фараджаллах, США когда-то также намекнули россии, чтобы они были осторожнее с ядерным оружием, потому что оно и у них дома может взорваться.

«И ни Индия, ни Китай не поддержат россию, потому что все страны против применения ядерного оружия», - заявил Мохаммад Фараджаллах.

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