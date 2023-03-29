Политолог Александр Кочетков заявил, что договоренности Си Цзиньпина с путиным никак не повлияют на ситуацию на фронте, ведь контрнаступление ВСУ произойдет быстрее, чем реальные поставки.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам эксперта, от встречи Си Цзиньпина с путиным, лидера одной из ведущих стран мира и лидера страны, которая неудачно имитирует великую страну, ожидалось больше. Тем не менее, констатирует он, никакой процесс, который мог бы принципиально изменить что-то в отношении Украины, не начался.

«Я и не ожидал, что что-то будет меняться, и констатирую, ничего не поменялось, то есть все, касающееся весенне-летней кампании и нашего крайне необходимого наступления, убедительно неопровержимо успешного», - подчеркивает Александр Кочетков.

Как утверждает гость программы, то, что сегодня происходит между Китаем и россией, имеет определенное значение, но оно вторичное по уровню важности. В частности, отмечает он, речь идет о стратегическом партнерстве, но оно не равное и будет растянуто во времени, очень постепенное сотрудничество.

«В ближайшее время открытым образом (ред. – поставки вооружения) – категорически нет, разве что небольшие вещи тайным образом через беларусь, мелочи, что-то такое, как тысяча хороших штурмовых винтовок для спецназа, что-то там для росгвардии. Но такого количества вооружения и такой номенклатуры, которая повлияет именно на ход боевых действий в этом году, - нет категорически. Даже если бы захотели, логистика не позволит это сделать», - объясняет Александр Кочетков.

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