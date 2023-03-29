Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что ордер на арест путина стал международной победой Украины, а реакция российской стороны еще раз доказывает неадекватность их страны.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

По мнению эксперта, ордер на арест путина от Международного уголовного суда – это международная победа Украины. В то же время, он отмечает, что часть экспертов занижает значение этого решения, поскольку арест зависит от того, приняла страна Римский устав или нет, стран мало. Тем не менее, подчеркивает гость программы, это 123 страны, то есть все они считают путина убийцей детей, организатором геноцида и ему запрещено туда приезжать, а это важный морально-политический момент.

«Эта реакция говорит о том, что действительно это серьезное информационно-политическое, геополитическое, даже гуманитарное решение, решение в защиту человечности. Потому что путин обвиняется в геноциде не просто украинцев, а украинских детей. Это очень важно, потому что это вещь, которая не может оставить равнодушным никого. Какую пропаганду там бы не осуществляли, но это очень серьезное обвинение», - объясняет Николай Томенко.

В то же время, реакция российских пропагандистов, подчеркивает он, абсолютно неадекватна, то есть мы понимаем, с кем имеем дело. В частности, говорит эксперт, это касается медведева, бывшего президентом россии, который сейчас занимает серьезную должность заместителя секретаря Совета Безопасности российской федерации и который угрожает бомбами Европе.

Как сообщала Politeka, командир «РДК» Денис «White Rex» рассказал, что российская оппозиция могла бы поддержать их хотя бы медийно.

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