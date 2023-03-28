Запорожские конструкторы в свое время разработали не один проект вариаций на тему "горбатого" и "ушастого". В этот раз "под прицел" попал минивэн на базе ЗАЗ-965.
Пишет сайт Хайзер.
Так, в середине 60-х годов был разработан экспериментальный микроавтомобиль ВНИИТЭ "Макси".
Новинка базировалась на агрегатах "Запорожца", так как они были наиболее доступны для экспериментов, и был скомпонован по его же лекалам: заднее расположение двигателя и задний привод.
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Известно, что масса автомобиля была всего 650 килограмм. Под капотом, а точнее за дверцей в задней части машины (именно там находился двигатель) располагался 30 сильный бензиновый двигатель, который собственно и был взят у базового автомобиля.