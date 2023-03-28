Запорожские конструкторы в свое время разработали не один проект вариаций на тему "горбатого" и "ушастого". В этот раз "под прицел" попал минивэн на базе ЗАЗ-965.

Пишет сайт Хайзер.

Так, в середине 60-х годов был разработан экспериментальный микроавтомобиль ВНИИТЭ "Макси".

Новинка базировалась на агрегатах "Запорожца", так как они были наиболее доступны для экспериментов, и был скомпонован по его же лекалам: заднее расположение двигателя и задний привод.

Известно, что масса автомобиля была всего 650 килограмм. Под капотом, а точнее за дверцей в задней части машины (именно там находился двигатель) располагался 30 сильный бензиновый двигатель, который собственно и был взят у базового автомобиля.

Мотор потреблял 6-7 литров горючего, это немного для машины, но если учесть размер бака в 30 литров, расход кажется приличным.

Максимально "Макси" мог разогнаться до 115 км/ч.

Собственно многое об этой машине неизвестно, она была небольшой по размерам и производить посадку и высадку было очень неудобно. наверное из-за большого количества недостатков этот минивэн так и не стал серийным, его даже не собрали в металле, а сделали лишь макет, на котором разработку и закончили.