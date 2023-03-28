В ходе онлайн-опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп" 36% украинцев отметили, что их родственники намерены вернуться в Украину. Еще 32% может вернуться, если будет работа, а 22% вообще не планирует возвращаться.

Как отметил исполнительный директор UIF Vadym Denysenko, при самых оптимистических обстоятельствах, в Украину вернется только половина выехавших.

"Пока государство вообще не думает над этим вопросом. Нет даже бюрократических движений по типу создания никому не нужных координационных советов. К сожалению, прикрываясь войной, можно ничего не делать, ведь главный принцип украинского бюрократа на данный момент сводится к фразе: «это не на времени».

Мы говорим об восстановлении и о 700 млрд «плана Маршала», но есть одна «мелочь»: нам не будет хватать людей, которые могут это самое восстановление проводить.

Украинский институт будущего имеет ряд наработок по этому вопросу. Но есть одна большая проблема: мы не можем и не должны заменять собой государство. Мы открыты для сотрудничества со всеми органами власти. Правда, боюсь, что нам снова скажут: «это не ко времени», – заявил Денисенко.

Полные результаты опроса читайте здесь .

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что на самом деле Грузия – дружественное Украине государство, другой вопрос – грузинские власти.

Также Politeka писала о том, что Фесенко рассказал, каким будет нынешний курортный сезон в Крыму.