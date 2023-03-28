Командир «РДК» Денис «White Rex» рассказал, что сейчас они уже прошли фазу абсолютного отчаяния и развиваются, появляется специализация, о чем год назад даже и мысли не было.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Рим тоже не был построен за 1 день. Мы стараемся. Путь, который мы прошли на данный момент, невероятно тернист, сложен. Мы уже прошли фазу абсолютного отчаяния, когда все вокруг, наверное, кроме меня, были уверенны, что ничего не получится, повоюем, пока просто не надоест», - рассказывает Денис «White Rex».

То есть, объясняет он, было такое, что после отступления россиян с Киева было понимание, что члены «РДК» - ветераны, но без статуса и без перспектив. Тем не менее, констатирует военный, эту фазу они прошли и сейчас работают какими-то новыми механизмами, в рамках их подразделения уже идет специализация – снайперы, минометчики, дроны, противодронные группы, штурмовики.

Как отмечает гость программы, это сейчас он преисполненный собственного величия и рассказывает о том, как будет водружать флаг «РДК» над кремлевской стеной, поэтому это может восприниматься как шутка или какой-то пустой пафос. Тем не менее, напоминает он, еще в конце лета прошлого года «Русского Добровольческого Корпуса» не существовало.

«Мы ни о чем этом не могли не то, чтобы фантазировать, а вообще даже говорить об этом было глупо. Вы вообще кто такие? Кучка москалей с автоматами?», - подчеркивает Денис «White Rex».

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