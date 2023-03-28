В 2022 году на Netflix вышел сериал Венздей (Wednesday), который мгновенно занял верхние строчки в рейтинге наиболее просматриваемых фильмов в мире. Все артисты, сыгравшие в культовом фильме, стали мегапопулярными. Конечно же, в первую очередь, главная героиня – 20-летняя американская актриса Дженна Ортега.
Пишет сайт Клатч .
Хотим рассказать и показать еще одного не менее значимого персонажа – ее подружку-оборотня известную молодую актрису Эмму Майерс, сыгравшую роль Энид Синклер.
После выхода сериала за 20-летней Эммой уже следят более 11 миллионов фанов. Несмотря на резко возросшую популярность, знаменитость редко появляется в Инстаграм и не часто делится новыми фото, однако недавно она сделала исключение. Так, в своем микроблоге молодая актриса обнародовала серию новых фотографий, где демонстрирует стильные образы.
Через несколько часов фанаты сериала поставили миллионы «лайков» и тысячи комментариев:
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"Фантастические фотографии и фантастические улыбки", "Мортиша вибрирует на этих первых фотографиях", "Эмма в блейзере просто", "Только любящим ее и Дженну понравится", - писали в Сети.
А что ты скажешь по этому поводу?
Сейчас в Сети массово обсуждают ее героиню из сериала "Уэнсдей". Образ мрачной ученицы из академии "Невермор" буквально сошел с ума. Многие пользователи соцсетей пытаются повторить ее необычный танец.