Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что Медведев недавно зачитал телеграмму Сталина во время встречи с руководителями заводов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«На российских пропагандистских шоу каждый день угрожают ядерным пеплом, про ракеты какие-то говорят. Здесь всё понятно, это пропагандисты, они могут себе это позволить. А вот Медведев – это, пожалуй, единственный из такого уровня чиновников, который себе в открытую позволяет вот этот ядерный шантаж», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Медведев не останавливается на угрозах ядерным оружием. Например, как отметил Борис Тизенгаузен, недавно Медведев решил зачитать телеграмму Сталина руководителям заводов, где диктатор угрожал когда-то расправой тем, кто не выполнит вовремя приказ.

«Такой маленький, пьющий, злобный, токсичный Медведев реально мнит себя каким-то диктатором, он делает отсылки к Сталину», - заявил Борис Тизенгаузен.

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