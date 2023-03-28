Политолог Владимир Фесенко заявил, что регулярный дистанционные удары по Крыму каждую неделю и буквально через день – это только начало, а потому оккупантам пора возвращаться в россию.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, курортный сезон в классическом понимании для крымчан и особенно для тех, кто собирался ехать в Крым на отдых, закрывается, а вот для активных боевых действий – открывается. К тому же, подчеркивает он, дистанционные удары по Крыму, бавовна каждую неделю и буквально через день – это только начало.

«Поэтому курортный сезон в классическом понимании в Крыму не состоится и это анонсировал не кто иной, как глава оккупационной администрации аксенов. Вот эти все ежи, фортификационные сооружения на пляжах вдоль побережья Крыма – это не для отдыхающих. Они боятся нападения и ждут не отдыхающих, а ударов по Крыму», - объясняет Владимир Фесенко.

Как он подчеркивает, все это – совершенно новая ситуация для Крыма, а тем, кто в Крым приехал после 2014 года, кто прикупил там землю, имения, активы, собственность, самое время бежать оттуда. Кроме этого, отмечает политолог, говорят, что путин сейчас контролирует ближайшее окружение: сдают или не сдают свои активы в Крыму, что тоже очень показательно – боятся.

Как сообщала Politeka, Кочетков рассказал, как Китай использует россию.

Также Politeka писала о том, что Спивак рассказал, какие страны Китай пытается объединить вокруг себя.