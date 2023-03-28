Идеолог «РДК» Владимир «Кардинал» объяснил, что на самом деле у себя в россии русские даже не имеют национальной культурной автономии, после распада страны они будут просто разбросаны.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Я воюю за русское национальное государство. Дело все в том, что на самом деле другого пути ведь нету. Потому что у нас как бы вот после того, как война кончится, а с течением времени становится понятно, что конец один единственный – у россии путь только к распаду», - утверждает Владимир «Кардинал».
По его мнению, если этот распад произойдет без участия национально ориентированных сил, русские просто будут уничтожены в гражданской войне. В частности, отмечает военный, речь идет не о физическом уничтожении, а скорее о том, что русские будут разбросаны по нескольким десяткам национальных государств и ни одно из них не будет русским, потому что в россии у русских нету национальной культурной автономии.
«Есть Дагестан, есть Чечня, есть Татарстан и так далее, а у русских как бы нету вот земель русских. Это удивительно, потому что это, как там прописано у нас в Конституции, государствообразующий народ, а земель нету», - объясняет Владимир «Кардинал».
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Как сообщала Politeka, боец «РДК» Кирилл «Солар» рассказал, что путин своими действиями сам распространяет русофобию.
Также Politeka писала о том, что Кочетков рассказал, как Китай использует россию.