От двух недель до шести месяцев столько нужно потратить украинцам, чтобы получить разрешение на оружие без коррупционных схем. Процесс долог и наполнен бюрократическими преградами. Кажется, государство изо всех сил пытается противостоять праву своих граждан на обладание оружием. Как получить разрешение на ружье или карабин в 2023 году, с какими трудностями придется столкнуться и как решить эти проблемы?
Пишет Матвийчук в своем блоге на сайте Арена.
Предприниматель, волонтер, координатор всеукраинского движения «Украинцам оружие» Яна Матвийчук призывает граждан подписать петицию об упрощении процедуры получения разрешения на оружие. В предложении в адрес главы государства перечислены простые аргументы и элементарная схема, которая позволит избежать бюрократии.
Люди стремятся вооружиться
Именно так: в МВД подтверждают, что еще за несколько месяцев до полномасштабного вторжения значительно вырос спрос на получение разрешений на оружие. Более того, этот спрос есть и по сей день, о чем свидетельствуют пустые полки вооруженных магазинов. По свидетельству некоторых владельцев таких магазинов, каждую новую партию привезенных «стволов» быстро «разметают». Особенно это касается нарезного оружия – полуавтоматических карабинов. Они отлично подходят для самозащиты, да и против русские с таким оружием уверенно можно воевать в добровольческих формированиях.
В мае 2022 года в Действии провели опрос об отношении украинцев к легализации оружия. 58% проголосовали за упрощенное получение разрешения на оружие. Против было всего 20% респондентов. Глава Минобороны Алексей Резников выразил мнение, что процесс предоставления оружия гражданским нужно упростить.
Но проблема в том, что «профильного» закона в Украине нет. Процесс выдачи разрешения на оружие регулируется подведомственными актами (приказами МВД). Несмотря на достаточно большое количество попыток принять соответствующий закон, успеха депутаты не имели.
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Этому мешают многие факторы, и один из них — манипуляции власть имущих. Признайтесь, вы тоже не раз слышали этот аргумент: "Если украинцам дать оружие, они начнут стрелять друг в друга".
Помимо дешевой манипуляции, это никак не назовешь. С одной стороны, демократическое устройство определяет всех граждан свободными и равными. С другой стороны, государственная власть провозглашает неуважение к украинцам, считая, что они не понимают, как обращаться с оружием и готовы начинать стрельбу на улицах.
В действительности украинцы доказали, что могут ответственно относиться к оружию. Стоит только упомянуть массовую раздачу автоматов весной 2022 года. Тысячи мужчин и женщин получили оружие, и… не стреляли друг в друга, а охраняли города, помогали армии, следили за порядком.
"Я считаю, что мы значительно опоздали с легализацией оружия в Украине", - считает Яна Матвийчук. — «Представьте, как бы приходилось оккупантам, если бы в феврале 2022 года жители Бучи, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя встречали их выстрелами чуть ли не из каждого окна. Удалось бы тогда им так молниеносно захватить города?»
Схемы и коррупция vs бюрократия: как получить разрешение на оружие в Украине
Разрешение на оружие 2022 года было несколько упрощено, однако не избавило от бюрократической волокиты и коррупционных схем. В целом украинцы могут легально купить только охотничье оружие. Все остальное — под запретом (хотя «избранные» и те, кто готов платить «кому надо», спокойно получают наградные пистолеты, а также покупают травмы вместе с необходимыми удостоверениями).
Те, кто не хочет связываться с государственной машиной, пользуются предложениями черного рынка. По данным Нацполиции, только в 2021 году у граждан изъяли более 1200 стволов. Если бы получение разрешения на оружие было простым, государство получило бы большую часть средств в виде налогов. А так они осели в карманах нелегальных продавцов.
Яна Матвийчук решила получить разрешение на оружие , избегая нелегальных схем. То есть, согласно официальным правилам, соблюдая все этапы процедуры. Полный процесс (получение разрешения на покупку, а после разрешения на хранение и использование) занял у нее полгода.
"Я обнаружила много проблем", - делится Яна. — «В частности, необходимость обращаться по месту прописки, даже если много лет живешь в другом населенном пункте. Нет возможности оплатить госпошлину онлайн — нужно только идти в рекомендованный банк. В выходной он не работает. Разрешительный центр закрывается в 13.00. Не успел – идешь на следующий день. И очереди, очереди, очереди… Нужно много терпения».
Обязателен этап прохождения обучения в лицензированном тире, однако эти «курсы» номинальны, и в большинстве центров к ним относятся безответственно. Буквально: «заплатил – получил справку об обучении».
После успешной сдачи пакета документов нужно ждать около месяца «зеленку». С этой бумажкой в течение трех месяцев можно купить оружие.
«Я подала все документы на разрешение на покупку в декабре 2021, получила «зеленку» в январе 2022, но оружие купить смогла только в октябре 2022. В магазине за оружие я заплатила, но не забрала, потому что моя «зеленка» была уже просрочена», – рассказывает Яна Матвийчук. – «Тогда я снова подала документы на разрешение на покупку, получила его в конце декабря, пошла в магазин, забрала оружие и с оружием поехала в разрешительный орган и подала заявление согласно процедуре. Мне сказали, что красную книжечку получу через месяц. Я забрала ее в конце января 2023».
Выход есть, и он самый простой
Не нужно создавать сложные схемы: достаточно воспользоваться успешным опытом других стран. В частности, в США можно купить и зарегистрировать оружие непосредственно в магазине: продавец вносит необходимые данные в базу, пользуясь водительским удостоверением покупателя.
Логика очевидна: если человек получил «права», значит, он прошел медкомиссию (в том числе психиатра и нарколога» и предоставил полиции все данные о себе. Зачем тогда бессмысленно повторять схему, удерживать кучу разрешительных центров на деньги налогоплательщиков, подпитывать коррупцию?
Яна Матвийчук настаивает: нужно уже сейчас подписать петицию, чтобы поскорее защитить право украинцев на простое получение оружия. Это должно стать законной возможностью: украинцы могут самостоятельно выбирать, нужны ли средства для защиты от внешних угроз. И если нужны — ничто не должно препятствовать их покупке и использованию.