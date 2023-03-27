Идеолог Олесь Доний объяснил, что вера и религия – это разные вещи, религия – это о церкви и Боге, а вера – это скорее вопрос о наших ценностях и принципах.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Бог есть любовь для верующих в Бога. В концепции этого нет. Почему? А мы не соревнуемся между конфессиями. Украинец может принадлежать к православной, греко-католической, католической, протестантской церкви, иудаизму, исламу и вообще никуда не ходить, ни в одну церковь», - объясняет Олесь Доний.

К тому же, отмечает эксперт, то, что человек не ходит в церковь, не означает, что он неверующий. Как он отмечает, об этом говорят священники – верующие и неверующие, но это не так, это о религиозных и нерелигиозных людях.

«А верующие все, даже если человек не ходит ни в одну церковь и не считает, что Бог существует. У нее есть свой комплекс ценностей. Комплекс ценностей должен нас объединять, независимо от того, ходим мы в церковь или не ходим», - подчеркивает Олесь Доний.

Именно поэтому, констатирует идеолог, одна из ступеней и называется так – «Осознай себя украинцем». По его мнению, именно это нас и должно объединять – осознание себя украинцем независимо от этнического происхождения, языка, церкви, религии или ее отсутствия. Итак, заключает эксперт, у нас должно быть единство – национальное, мировоззренческое, государственное, общественное.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что иногда мы должны помогать другим с их правом на счастье.

Также Politeka писала о том, что Спивак предположил, с какой целью был выдан ордер на арест путина.