Командир «РДК» Денис «White Rex» рассказал, что российская оппозиция могла бы поддержать их хотя бы медийно, даже не финансово, но она слишком боится режима путина.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мы за прекрасную россию будущего, мы ставим на кон наши жизни, наше здоровье, нашу свободу, жизни наших семей. Мы это делаем, а они (ред. – российская оппозиция) этого не делают», - подчеркивает Денис «White Rex».

По словам военного, он не очень хотел бы вступать в открытую конфронтацию с представителями старой оппозиции, но все еще открытым остается вопрос, почему они не считают правильным помогать бойцам «Русского Добровольческого Корпуса». В частности, объясняет гость программы, речь идет даже не столько о материальной помощи, для начала было бы целиком достаточно медийной.

«Я знаю, что очень сильно они боятся все-таки путинского гнева. Потому что одно дело, когда они там призывают, что-то такое, а другое – когда с их 100 фунтов, которые они нам пошлют, будет куплен тот самый один патрон, который кого-то убьет, и им скажут: «Кого вы там поддерживаете, террористов, раскольников и предателей? Получите», - объясняет Денис «White Rex».

Как сообщала Politeka, идеолог «РДК» Владимир «Кардинал» заявил, что москва не является как таковым срезом российского общества.

Также Politeka писала о том, что начальник штаба «РДК» Александр «Фортуна» заявил, что в россии все централизовано под москву.