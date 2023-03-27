Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что теперь путина считают изгоем официально почти во всем мире.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Ордер, который выписал Международный уголовный суд, месседж этого ордера в том числе был направлен и российским элитам, что, мол, вот, смотрите, ваш кремлевский «хозяин» уже практически официально изгой», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, ордер на арест путина должен был показать российским элитам, что путина считают преступником и изгоем не где-то там в СМИ, а на официальном уровнем во всем мире. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, 123 страны, которые ратифицировали Римский статут, могут арестовать путина.

«И это был как бы месседж, что всё, война проиграна, ордер на арест выписан, чтобы пошевелились ради собственного самосохранения кремлевские элиты и сместили наконец путина», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак рассказал, почему российские олигархи недовольны путиным: «Ничего не бывает вечного».

Также Politeka сообщала, что Георгий Биркадзе рассказал об ордере на арест путина: «Эта новость – как горячие пирожки».