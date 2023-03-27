Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что на самом деле Грузия – дружественное Украине государство, другой вопрос – грузинская власть, которая воплощает разве что московскую мечту.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что сегодняшняя грузинская власть – московская мечта, это не грузинская мечта, это реально московская мечта. Именно московская, потому что в москве заседает все они, поэтому я считаю, что это именно московская тусовка, там они все решают. Поэтому это московская мечта, и она не имеет никакого отношения к Грузии. Это то, что я вижу уже 12 лет их правления», - рассказывает Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, наконец-то придет то время, когда грузинский народ раз и навсегда освободится от такой власти. По его словам, эти люди сегодня не стоят того, чтобы руководить Грузией. А Грузия, подчеркивает эксперт, действительно является дружественным Украине государством.

«И хочу напомнить всем грузинам, у которых отсохла память, что украинцы были первыми, кто приехал и помог. В 1991 году они были единственные, кто приехали на 18 вертолетах и вывозили людей. Поэтому, если у кого-то плохо с памятью, пусть откроют книги по истории и почитают», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что выделенные Верховной Радой средства пойдут на выплату зарплаты военным.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как далеко может зайти коалиция россии, Китая и Ирана.