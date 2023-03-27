Народный депутат Александр Качура сообщил, что Медведев читает телеграммы Сталина, хотя сам бы при Сталине был бы где-то в ссылке в Магадане.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, Медведев зачитал телеграмму Сталина во время заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

«Медведев зачитал телеграмму Сталина, где Сталин угрожал расправой за срыв поставок на фронт», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, Медведев так уверенно зачитывает телеграммы Сталина, даже не задумываясь, что во времена сталинского режима он просто уже оказался бы в ссылке без какой-либо государственной должности, потому что его сын когда-то работал в США.

«Сам бы Медведев читал телеграммы Сталина в перерывах между рубкой леса где-нибудь в Магадане», - добавил Александр Качура.

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