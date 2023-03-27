Идеолог Олесь Доний рассказал, что после войны во многих странах военные прибегают к самоубийству, украинцы не должны допустить такого со своими бойцами, наша задача – обеспечить их право на счастье.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Я не исследовал, а просто читал о последствиях и в Соединенных Штатах, и в Хорватии после войны, оказывается, что количество самоубийств бывших военных там соразмерно с количеством жертв на войне. То есть это катастрофические данные», – отмечает Олесь Доний.

Поэтому, подчеркивает эксперт, сегодня мы, украинцы, ответственны за то, чтобы у нас не было такой статистики после войны, чтобы мы отошли от этого. То есть, объясняет он, у каждого возвращающегося с фронта бойца ВСУ есть право на свое счастье. По словам идеолога, обеспечение этого права и есть задача общества.

«Вот это общественное счастье. Иногда счастью другого нужно помогать. Это публичные взаимоотношения. Это мы с вами. Как мы можем помочь друг другу, помочь испытать счастье?», - заключает Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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