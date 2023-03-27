Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Здесь братия московского патриархата, особенно в России, безгранично радуется сравнениям Ломаченко и К. по поводу действий нынешней украинской власти с нацистами. Мол это же немецкие захватчики уничтожили знаменитые храмы Киева, а ныне мы – потомки «нацистов» выселяем «славных правнуков Ленина-Сталина-Путина» из Киево-Печерской лавры?!

Поэтому вкратце напомню историю церковного варварства и мародерства от Московии-России.

Первым известным МАРОДЕРОМ был Андрей Суздальский или так называемый Первый ВЕЛИКОРОС, так пафосно прозванный на Московщине, не на ночь будет сказано, еще и Боголюбским. Это он убегая из Вышгорода в Суздаль в 1155 году украл нашу икону Вышгородской Богородицы, которую ныне россияне в Москве считают едва ли не главной «своей» христианской святыней.

С того времени все войны, нападения и ограбления «братского русского народа» на Русь-Украину сопровождались убийствами, варварством и мародерством.

В ноябре 1708 года московские войска по указанию исторического учителя Путина Петра Первого вырезали всех жителей Батурина и сожгли и разрушили все церкви. А потом – объявили анафему Гетману Ивану МАЗЕПИ, который построил чуть ли не половину зданий славной Киево-Печерской лавры, и проклинают и ненавидят его до сих пор.

В феврале 1918 большевистские «батальоны смерти» Муравьева выпустили по Киеву до 15 тысяч снарядов, разрушили историческую часть Киева, а впоследствии ограбили город и убивали тех, кто говорил на украинском языке или имел портреты Шевченко или даже носил «малороссийские вуса».

В период Ленино-Сталинского «освобождения Украины от нацистов» было закрыто более 10 тысяч церковных сооружений, которые либо уничтожили, либо переоборудовали под склады или антирелигиозные учреждения. Среди самых известных - разрушены знаменитый Михайловский Златоверхий монастырь (на фото внизу) и Трехсвятительская церковь. На их месте планировалось построить грандиозный Правительственный квартал столицы Советской Украины с почти 40-метровым Лениным посередине. (на фото ниже). Интересно, что одним из главных замечаний к этому так и не реализуемому проекту был именно МАЛЫЙ размер памятника ЛЕНИНУ?!

Не меньшая трагедия пришла в Киев осенью 1941 года. Испуганный Сталин приказал заменить и уничтожить ВЕСЬ исторический КИЕВ, чтобы деморализовать и остановить продвижение нацистов. Поэтому взрывники Сталина за период с 19 по 29 сентября 1941 года уничтожили полностью или частично 324 здания Крещатика и прилегающих к нему улиц. Это при том, что немецкие саперы обнаружили и обезвредили мины, установленные в зданиях:

Университета (2 т.), Оперного театра (1 т.), здания Центрального совета-педагогического музея (3 т.), Госбанка (1 т.,) и других.

Новая волна паники и репрессий со стороны нацистов началась после взрыва и пожара в доме бывшей Городской думы 1 ноября и взрыва Успенского собора Киево-Печерской лавры 3 ноября 1941 года. ВПЕРВЫЕ публично о факте уничтожения духовной святыни украинского народа именно сталинскими взрывниками напишет Александр Довженко в своем «Дневнике»:

«Потом я расспросил многих людей и узнал, что это не немцы уничтожили центр нашей изуродованной столицы, а мы сами. Наши дураки перевыполнили программу задач и на этот раз, оставшись верными своему стилю безотцовщины дурноголовых и геростартов. Это мы испугали немцев, взорвав несколько десятков фашистских офицеров вместе с нашими обывателями, которые не брались, конечно, в расчет. Но я об этом никому в жизнь не скажу, потому что следует говорить, что разрушили наш прекрасный милый Киев фашистские недолюдки. И что лавру… взорвали тоже они».

Между прочим, София Киевская была тоже заминирована подрывниками Сталина, однако к счастью уничтожения этого знаменитого Собора удалось не допустить.



Следует также напомнить, что во времена НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ за бюджетные средства, то есть на деньги ВСЕХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, были отстроены и восстановлены и Успенский собор и Михайловский Златоверхий, которые уничтожили исторические учителя Путина.

Сегодня ученик Петра-Ленина-Сталина Путин продолжает печальную летопись убийств, мародерства и варварства против Украины. Уже более 400 объектов материальной культуры нашего государства серьезно повреждены или уничтожены войсками РФ. Среди прочего – знаменитый Музей Григория Сковороды на Харьковщине, Музей древностей Тарновского в Чернигове, Музей Марии Примаченко в Иванкове.

И тут возникает риторический вопрос к некогда ГЛУМЫМ БЕЗБАТЧЕНКАМ, а ныне ПОЛЕЗНЫМ ИДИОТАМ:

- каких исторических фактов Вам еще не хватает, чтобы отказаться от слепого и фанатичного служения «РУСКОМУ МИРУ» и ПУТИНУ-КИРИЛЛУ?