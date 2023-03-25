Тесные торговые и экономические отношения Армении и Ирана преследуют цель поддержки агрессии России против Украины. Известно, что россияне используют Армению для поставок ударных дронов и ракет, которые использовались для атак на украинские мирные города и гражданские здания. Как пишет Телеграф, рост экономического сотрудничества в треугольнике Армения-Иран-Россия происходит не только на фоне санкций, но и с целью обеспечения агрессора оружием и боеприпасами.

На фоне войны в Украине товарооборот Армении с РФ буквально «взлетел»: в 2022 г. армянский экспорт в РФ составил $2.4 млрд – на 185.7% больше показателей 2021 г.; российский импорт в Армению составил $2.6 млрд – увеличение на 44.5%. Аналогичные тенденции наблюдаются и в международном сотрудничестве Армении и Ирана. В 2022 г. экспорт из Армении в Иран составил $111,2 млн – на 70% больше показателей предыдущего года; иранский импорт в Армению составил $599,7 млн – увеличение на 37%.

За год войны в Украине президент Ирана Ибрагим Раиси 8 раз делал заявления о важности отношений с Арменией и выступал за их активизацию. "Иран считает Армению близкой и дружественной страной". Между тем, пока российские агрессоры обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Вольнянской Запорожской области (погиб новорожденный младенуц), жилой дом и поликлинику в Купянске Харьковской области (двое погибших), жилые здания в Киеве и Вышгороде Киевской области (7 погибших), а также Полтавскую, Винницкую, Львовскую область, Одессу, Днепр и Мариуполь, армянский премьер Пашинян принимал Путина в Ереване и обращался к нему не иначе как «уважаемый Владимир Владимирович».

Такое подхалимство понятно, Пашинян неоднократно называл Россию главным и стратегическим партнером Армении. Тем более что подобная посредническая работа между Ираном и москвой приносит ощутимое развитие экономике и обороноспособности самого Еревана. Например, осенью 2022 года Минобороны Армении признало, что Иран действительно поставлял через страну ударные дроны в РФ, и в тот же месяц иранцы безвозмездно передали армянам 600 ракет. Между странами был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики.

Об уровне поддержки официальным Ереваном теократического режима свидетельствует оставшийся незамеченным на Западе красноречивый факт: вскоре после зверского подавления протестов в Иране, одной из главных причин которых была жесткая дискриминация женщин, супруга премьера Армении Анна Акопян посетила Тегеран. Там 18 января она приняла участие в организованном властями «Первом международном конгрессе влиятельных женщин».

Кроме того, Ереван выражает постоянную поддержку России и Ирану на международной арене, например, на заседаниях Совбеза ООН.