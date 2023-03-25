Боец «РДК» Кирилл «Солар» рассказал, что путин своими действиями сам распространяет русофобию и полномасштабная война против Украины как раз это закрепила.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У меня и у многих близких людей в моем окружении было ощущение, что в Украине будет что-то новое, свежее, возрождение новой Европы, которая сбросит весь совок. Поэтому Украина стала таким притягательным местом», - рассказывает Кирилл «Солар».

Кроме этого, продолжает гость программы, у него и так была идея уехать и жить на земле, поэтому он подумал, почему бы не совместить: уехать из города и из россии вообще, попробовать купить землю где-то в Украине, под Киевом, что он и сделал.

«путин, когда начал эту войну, представил так, что вот там злые фашисты, бандеровцы, ущемляют русских и так далее. А, по сути, ведь было все совсем наоборот: он сделал сейчас то, против чего якобы он пришел бороться. То есть не было аж такой русофобии, в принципе, не было за что рубиться в этом плане», - отмечает Кирилл «Солар».

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