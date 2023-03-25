Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что Китай считает свою циничную позицию во внешней политике своим преимуществом.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Китай выступает в роли такого цинично-прагматичного доктора, который посмотрел на больного, который смертельно болен, безнадежно. Но он будет вселять в него надежду, применять какие-то припарки, высасывая из него всё, что необходимо, паразитируя фактически. Вот абсолютно прагматическая позиция китайцев», - сообщил Александр Кочетков.
По словам политтехнолога, россия – это неизлечимо больной пациент, тогда как Китай – прагматический доктор, который пытается взять от умирающего государства как можно больше. Как отметил Александр Кочетков, Китай никогда и не скрывал такую свою циничную позицию.
«Более того, Китай считает ее стратегическим преимуществом, благодаря которому он может производить свою экспансию», - заявил Александр Кочетков.
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Как писала ранее Politeka, политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, почему Китаю очень выгодно поддерживать отношения с рф.
Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков объяснил, почему Китай решил вмешаться в войну рф против Украины: «Спланировали вариант».