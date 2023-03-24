Госфинмониторинг постоянно ведет борьбу против агрессора на экономическом фронте.

По состоянию на конец марта был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах. Были заблокированы счета коллаборантов.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: