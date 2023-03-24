Политический эксперт Юрий Романенко рассказал о том, что ежедневные вылеты Миг-31 с Кинжалами из Беларуси нарушают воздушное пространство Украины и приводят к значительным экономическим убыткам для страны.

Он считает, что Украина должна предупредить Беларусь и прекратить эти вылеты.

“Каждый день Беларусь нервирует Украину взлетами Миг-31 с Кинжалами. Это наносит огромные убытки Украине, потому что воздушная тревога приводит к приостановке экономики. А таких воздушных тревог каждый день несколько. То есть Беларусь наносит прямой ущерб Украине. Я думаю, Украина должна предупредить РБ, что вылеты Миг-31 должны прекратиться. Вообще», - пишет Романенко.

Он предлагает Украине бить по аэродромам на опережение, чтобы защитить свою территорию. Романенко считает, что это единственный способ заставить Беларусь прекратить свои агрессивные действия.

“Потому что Беларусь изначально является агрессором. Потому Украина может бить по её аэродромам на опережение, как сейчас по Крыму. Естественно признавать это не надо, как Беларусь не признает, что её армия участвует в оккупации Украины. И тогда все будет честно. Беларусь типа не агрессор, а Украина типа не бъет по аэродромам”, - пишет Романенко.



