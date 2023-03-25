Идеолог «РДК» Владимир «Кардинал» объяснил, что сегодняшняя война – это повторение исторических событий времен ВКЛ, московии, сейчас происходит цивилизационный выбор.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«псковская область вымирает. Вымирает вообще вся европейская часть россии. Я из москвы. Просто дело в том, что москва не является как таковым срезом российского общества или чем-то таким. москва – это метрополия по отношению к россии, это не русский город уже давно», - отмечает Владимир «Кардинал».

По словам военного, последние вообще славяне, не обязательно русские, уволились из ЖЭКа в его районе в 2019 году, то есть остались только таджики, узбеки, киргизы, в общем, Средняя Азия.

Сегодня же на фронте, размышляет он, происходит то, что происходило во времена Великого Княжества Литовского, московии. Тогда, констатирует гость программы, победила московия, потому что обладала большим мобилизационным ресурсом, она была тоталитарнее.

«Это были разные варианты, как могла развиваться цивилизация. Сейчас мы, по сути, находимся на таком же распутий, потому что Украина – это про что? В первую очередь здесь сакрален народ. В россии сакральна власть. То есть это две разные парадигмы, вокруг которых все строится», - объясняет Владимир «Кардинал».

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