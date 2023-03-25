Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Китаю нужна ослабленная россия.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, Си Цзиньпин своим визитом в москву показал всему миру, что планирует положить конец однополярному миру, где все решения принимаются одним геополитическим игроком. Как отметил Дмитрий Спивак, Си Цзиньпин демонстрирует, что пытается построить свою коалицию.

«В эту антизападную коалицию будут входить Иран, страны Ближнего Востока, Саудовская Аравия, которые, в свою очередь, влияют на Катар, Бахрейн и так далее. Дальше, конечно, в коалиции будет Сирия и россия», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как отметил политический деятель, Китаю нужна россия даже в таком униженном, истощенном и ослабленном состоянии. Си Цзиньпин будет использовать рф как некую воинственную антизападную торпеду.

«По-моему, у Си Цзиньпина и путина вообще есть какая-то химия личностная. Два авторитарных правителя, которые одинаково ненавидят Запад», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков объяснил, почему Китай решил вмешаться в войну рф против Украины: «Спланировали вариант».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, почему Китаю очень выгодно поддерживать отношения с рф.