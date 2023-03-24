Оказывается, в то время в Чили автомобили Lada уже довольно успешно продавались. А кроме того в стране существовала хотя и не большая, но всё же сформированная дилерская сеть Lada Chile. При этом про автомобили под маркой ЗАЗ мало кто знал, вот и решили советские маркетологи использовать известный бренд для продажи автомобилей других производителей.
Именно по этой причине на фотографии рекламного плаката "Таврии" в Чили, которые публиковал чилийский автомобильный портал VeoAutos.cl, красуется красно-белый логотип Lada.
В Чили поставлялись исключительно базовые версии с трехдверным кузовом хэтчбек и 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 53 л.с.
Но использование известного бренда не помогло продажам. На местном рынке удалось реализовать лишь 1595 экземпляров с октября 1990 года по ноябрь 1991 года. Впрочем, и самой Ладе не удалось покорить Чили: компания полностью ушла с рынка в 1998 году.
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