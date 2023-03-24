Мало кто знает, но украинские хэтчбеки ЗАЗ-1102 "Таврия" в 90-ых годах XX столетия продавались не только в СССР, но и в некоторых странах Европы (например, Франции и Греции) и даже в Латинской Америке. Кстати, на некоторых рынках реализация осуществлялась под брендом... Lada.

Оказывается, в то время в Чили автомобили Lada уже довольно успешно продавались. А кроме того в стране существовала хотя и не большая, но всё же сформированная дилерская сеть Lada Chile. При этом про автомобили под маркой ЗАЗ мало кто знал, вот и решили советские маркетологи использовать известный бренд для продажи автомобилей других производителей.

Именно по этой причине на фотографии рекламного плаката "Таврии" в Чили, которые публиковал чилийский автомобильный портал VeoAutos.cl, красуется красно-белый логотип Lada.

В Чили поставлялись исключительно базовые версии с трехдверным кузовом хэтчбек и 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 53 л.с.

Но использование известного бренда не помогло продажам. На местном рынке удалось реализовать лишь 1595 экземпляров с октября 1990 года по ноябрь 1991 года. Впрочем, и самой Ладе не удалось покорить Чили: компания полностью ушла с рынка в 1998 году.

Кстати, под брендом Lada в Чили также продавались пикапы и фургоны ИЖ. Так пикап Иж-27151-013-01 с удлиненной задней частью (на других рынках он известен под названием Elite PickUp) назывался Lada Cargo, а фургон ИЖ-2715-01 — Lada Furgon.