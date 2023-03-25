Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что в коалицию россии, Китая и Ирана верится мало с точки зрения того, что китайцы на самом деле мошенники.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, коалиция россии, Китая и Ирана – это дело времени, рано или поздно она может оформиться. Как он отмечает, против этих стран введено много санкций и люди там живут действительно плохо, в частности, у них нет никакой свободы слова, но они там живут, а эта коалиция – тревожный колокольчик.

«Мне кажется, если Израиль и США захотят, можно будет быстро оборвать этот тройник. Я верю в силу Израиля, это одна из самых мощных армий в мире. Мы понимаем, что с этой тройкой, особенно с Ираном, израильтяне быстро разберутся», – утверждает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, нельзя сказать, что дружба этих стран ничего не значит. Тем не менее, объясняет он, нужно понимать, кто такие китайцы, а для этого туда нужно хоть раз съездить. А сам он, рассказывает эксперт, был там пять раз, поэтому может сказать, что это мошенники, а потому в эту коалицию все же верится не слишком.

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Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, что на самом деле Китай задумал по поводу россии.