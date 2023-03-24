Народный депутат Александр Качура сообщил, что выделенные Верховной Радой средства пойдут на выплату зарплаты военным.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, Верховная Рада Украины выделила дополнительно 537 миллиардов гривен для того, чтобы обеспечить всем необходимым украинских военных и сектор безопасности и обороны.

«Куда пойдут деньги? Средства будут направлены в первую очередь на выплату зарплат военным, закупку оборудования, военной и специальной техники», - заявил Александр Качура.

Как отметил Александр Качура, благодаря средствам, выделенным дополнительно Верховной Радой, будет возможность обеспечить украинских защитников всем, что необходимо для эффективного уничтожения врага.

«Наши военные будут обеспечены всем необходимым, чтобы дальше защищать наш народ и уничтожать врага. Слава ВСУ!» – заявил Александр Качура.

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