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Идеальный рецепт теста для пирожков, как у мамочки в вашем детстве? Мы уже нашли его для вас.

Следует обратить внимание, что важное значение в изготовлении и вкусе пирожков имеет начинка, с которой их готовят. Существует множество вариантов начинки на любой вкус, простых и быстрых и не очень. Ее делают из различных продуктов: мяса, рыбы, грибов, овощей, фруктов. Такое дрожжевое тесто подходит с любой начинкой.

Рекомендуем попробовать представленный нами рецепт начинки, ведь она имеет просто невероятный вкус, да еще и с такой начинкой ваши пирожки будут медленно черстветь, поэтому вы сможете по-настоящему насладиться этими кулинарными шедеврами.

Ингредиенты для теста:

  • дрожжи 40 гр
  • яйца 2+1
  • сахар 150 гр
  • маргарин 200 гр
  • сливки 200 г
  • мука 800 гр
  • соль

Вариант начинки:

  • изюм 100 гр
  • джем 100 гр
  • яблоко 3 шт
  • орехи 100 гр
  • корица по вкусу
  • вода

Надо почистить яблоки, нарезать их. Тушить все перечисленные ингредиенты для начинки вместе с водой.

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Приготовление:

Смешиваем сметану, сахар, соль и дрожжи. Добавляем в массу 2 яйца, перемешиваем. После полного смешивания этих ингредиентов добавляем маргарин и снова вымешиваем. В получившуюся массу просеиваем 300 гр муки, тщательно вымешиваем. Накрываем тесто пленкой, оставляем в теплом без сквозняков месте на 40 минут, чтобы дрожь начала свое магическое действие. Когда тесто поднялось, добавляем еще 300 грамм муки и перемешиваем. После этого добавляем последнюю порцию муки 200 граммов, окончательно вымешиваем тесто и разделяем на 4 части, с которым мы и лепим отдельные пирожки. Вылепляем, добавляем начинку и немного смазываем желтком для румяной блестящей корочки. Выпекаем 20-30 минут на 180 градусах по Цельсию, подаем к столу и наслаждаемся!