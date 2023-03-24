Это воздушное, ароматное и мягкое тесто точно покорит ваши сердца, ведь ничто так хорошо не напоминает о детстве у бабушки, как свежие пирожечки из печи.



Идеальный рецепт теста для пирожков, как у мамочки в вашем детстве? Мы уже нашли его для вас.

Следует обратить внимание, что важное значение в изготовлении и вкусе пирожков имеет начинка, с которой их готовят. Существует множество вариантов начинки на любой вкус, простых и быстрых и не очень. Ее делают из различных продуктов: мяса, рыбы, грибов, овощей, фруктов. Такое дрожжевое тесто подходит с любой начинкой. Рекомендуем попробовать представленный нами рецепт начинки, ведь она имеет просто невероятный вкус, да еще и с такой начинкой ваши пирожки будут медленно черстветь, поэтому вы сможете по-настоящему насладиться этими кулинарными шедеврами.

Ингредиенты для теста:

дрожжи 40 гр

яйца 2+1

сахар 150 гр

маргарин 200 гр

сливки 200 г

мука 800 гр

соль

Вариант начинки:

изюм 100 гр

джем 100 гр

яблоко 3 шт

орехи 100 гр

корица по вкусу

вода

Надо почистить яблоки, нарезать их. Тушить все перечисленные ингредиенты для начинки вместе с водой.

Приготовление:

Смешиваем сметану, сахар, соль и дрожжи. Добавляем в массу 2 яйца, перемешиваем. После полного смешивания этих ингредиентов добавляем маргарин и снова вымешиваем. В получившуюся массу просеиваем 300 гр муки, тщательно вымешиваем. Накрываем тесто пленкой, оставляем в теплом без сквозняков месте на 40 минут, чтобы дрожь начала свое магическое действие. Когда тесто поднялось, добавляем еще 300 грамм муки и перемешиваем. После этого добавляем последнюю порцию муки 200 граммов, окончательно вымешиваем тесто и разделяем на 4 части, с которым мы и лепим отдельные пирожки. Вылепляем, добавляем начинку и немного смазываем желтком для румяной блестящей корочки. Выпекаем 20-30 минут на 180 градусах по Цельсию, подаем к столу и наслаждаемся!