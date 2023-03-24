Начальник штаба «РДК» Александр «Фортуна» заявил, что в россии все централизовано под москву, но на самом деле это просто ОПГ и рэкет.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам военного, правое движение в россии не может стать доминирующим, потому что его там просто нет. Как он подчеркивает, главное отличие правого движения Украины от правого движения в россии в том, что в россии его просто нет. Также гость программы утверждает, что лучше бы россия была маленьким, но нормальным государством, и не нужно переживать, что москва без Сибири не выживет.

«Никто же не говорит, что должна жить москва. Если мы смотрим по демографии либо по географии, экономике, то есть там централизованная история, которая все высасывает. То же самое касается государственных институтов, оно все начинает экстраполироваться на семейные отношения. Это же просто ОПГ, рэкет», - объясняет Александр «Фортуна».

Как он подчеркивает, вся эта система в маленьких каких-то масштабах встроена везде, начиная от отношений какой-то русской семьи и заканчивая государственными масштабами. То есть, констатирует военный, все дело в мышлении.

«Не надо ничего предлагать. Это самая большая ошибка, что все что-то предлагают. Надо ломать. Если хочешь сделать человека счастливым, надо лишить его выбора. Вот для россии это прям оно», - заключает Александр «Фортуна».

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