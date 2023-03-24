Министерству обороны удалось обеспечить ВСУ десятками тысяч единиц снаряжения на 4 млрд гривен. Срочные закупки, которые начали осуществляться после начала широкомасштабного вторжения россии привели к тому, что часть амуниции оказалась низкокачественной, но она так и не поступила на использование бойцами. Об этом заявил в интервью для Telegraf экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, которого Государственное бюро расследований подозревает в «препятствовании ВСУ» из-за этих закупок.

«Поставщики имели сертификаты качества или соответствия стандартам, и не просто стандартам, а стандартам НАТО. Также у них были баллистические сертификаты. Если проанализировать, где расположены упомянутые в подозрении поставщики, то нетрудно убедиться, что все они – из стран НАТО, таких как США, Турция, Польша, Греция, Словения», – рассказал Шаповалов.

Он добавил, что у Департамента закупок не могло возникнуть никаких оснований заранее считать, что, имея сертификаты, такие компании поставят некачественную продукцию. Впрочем, низкокачественной оказалась амуниция на 1,1 млрд грн из общей суммы контрактов в 5 млрд грн, фигурирующих в подозрении. «Нельзя считать, что буквально все, что вы приобретаете за границей, обязательно качественное на 100%. И именно поэтому в договорах прописана ответственность сторон, в том числе поставщика или производителя», – напомнил Шаповалов.

По его словам, Министерство обороны ведет претенциозную работу по некачественной продукции, то есть от поставщиков и производителей потребовали устранить недостатки, заменить товары или вернуть деньги. «То, что было признано некачественным, ни минуты не использовалось армией и не причинило вреда», – отметил экс-заместитель Резникова.

Его дело, а также схожие дела Андрея Коболева и Андрея Пивоварского, являются частью негативной тенденции преследования государственных менеджеров, считает Шаповалов. «Это, к сожалению, очень плохой сигнал, потому что после случившегося со мной и другими желающих пойти на государственную службу и буквально спасать страну будет меньше и меньше», – резюмировал он.

Напомним, 16 марта Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на определение о содержании Шаповалова под стражей.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.