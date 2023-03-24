Публицист Александр Новохатский сообщил, что Китай пытается нивелировать какие-либо человеческие добродетели.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Китайцы будут вести себя условно морально исключительно в рамках своей цивилизации. И есть много вопросов к тому, что входит, и что не входит, и как формируется этот китайский мир. А формируется он на абсолютном, тотальном подавлении, на абсолютном формировании этого поля однообразия», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, на сегодняшний день мир как раз и делится на сторонников разнообразия, сторонников распределенного производства, распределенного потребления и на сторонников однообразия. Как отметил Александр Новохатский, Китай как раз и олицетворяет такой концентрат нивеляции любых добродетелей.

«Это биороботы, которые должны быть одинаковыми на лицо, одинаково одетыми. У них многообразия нет, они пытаются быть похожими друг на друга. Это такая их очень интересная особенность, они очень чувствительны к коллективному образу», - заявил Александр Новохатский.

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