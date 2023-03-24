Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что Китай сегодня за копейки скупает российские ресурсы и даже переименовывает российские города.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, некоторые думают и говорят, что путин – это игрок в политике №1. Тем не менее, напоминает он, Китай напечатал новые карты, где 8 российских городов уже имеют китайские названия, то есть намеки понятны.

«То есть мы понимаем, что 100% сегодня Китай качает все ресурсы из россии. Это нефть, это газ. Хочу также напомнить, что сегодня Китай за копейки покупает газ. Если сегодня стоимость 1400 долларов в хабе в Европе, то они покупают за 140 долларов 1 тысячу кубов. Это просто не о чем», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Кроме этого, отмечает он, по мнению Китая, исторически 1 миллион 700 квадратных километров территории россии принадлежит именно ему, там часть россии и часть Казахстана.

Как сообщала Politeka, Ставнийчук рассказала, что Евросоюз рассматривал Украину как страну передовой демократии именно на постсоветском пространстве.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, насколько глубоки и крепки отношения Китая с россией.