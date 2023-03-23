Народный депутат Александр Качура сообщил, что даже после войны путина могут арестовать.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, на арест путина был издан пожизненный ордер. Как отметил Александр Качура, это означает, что российский диктатор теперь не сможет посещать не только саммиты G20, но и все другие мероприятия, где принимают участие главы цивилизованных стран.

«Теперь ему навсегда закрыт въезд в цивилизованные страны даже после завершения большой войны. Первое, что теперь будут делать в кремле перед любым визитом, – это смотреть, могут ли там арестовать путина», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, такая ситуация будет сохраняться даже после войны, ведь пожизненный ордер на арест дает возможность арестовать путина во многих странах в любое время.

«Доуправлялся, «великий» стратег?» – добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков рассказал о состоянии путина сейчас: «Под ним шатается его трон».

Также Politeka сообщала о специальном «налоге на войну»: политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, как путин собирается пополнять бюджет рф.