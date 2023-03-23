Акция «Поймай барыгу» набирает обороты. Что говорят об «охоте» на распространителей звезды и герои – выяснил Стас Домбровский

Пишут Украинские новости.

Уже через несколько недель по всей Украине стартует беспрецедентная акция – денежное вознаграждение в долларах получит каждый, кто поможет разоблачить распространителя опасных веществ или лабораторию по их производству. Смелую инициативу анонимного мецената уже активно обсуждает общество. Высказаться решили и звезды эстрады, и военнослужащие.

«И даже со мной пробовали такое делать» - о своем отношении к такому способу борьбы с незаконной торговлей препаратами уже заявила певица и народная артистка Украины Наталья Могилевская. Она уверена, для дилеров популярные артисты – это цель номер один. И еще, как минимум, треть потенциальных звезд, так и не смогли покорить эстраду именно из-за доступности запрещенных веществ. Акция, анонсированная блогером Стасом Домбровским, так быстро и легко пошла в народ именно потому что проблема борьбы с незаконной торговлей препаратами, близка многим, уверена певица.

Кого из близких потеряла Могилевская из-за деятельности «барыг»? Об этом она рассказала в интервью Домбровскому. Он уже записал целую серию бесед с Ириной Федишин, Златой Огневич, бойцами подразделений, которые сейчас защищают Украину, — Давидом «Химиком» и Данилом «Моджахедом».

«Это очень крутая акция!» С самого детства с распространителями опасных веществ не понаслышке знакома певица Злата Огневич. Были ли в ее окружении наркоманы, стоит ли поддерживать акцию «Поймай барыгу», Огневич обсуждала с блогером Домбровским. Все общество артистка призвала не быть равнодушным.

«Никогда с этим не сталкивалась, но знаю, что это большая беда. Финал – это смерть человека». Певица Ирина Федишин также поддержала акцию и заявила, что общественность тоже должна помогать в борьбе с теми, кто распространяет смертельно опасные вещества.

О чем еще пообщались звезды и герои с Домбровским, как тема наркотиков раскрывается на фронте, — обо всем этом можно узнать уже очень скоро. Все самое интересное – в ролике с серией интервью Домбровского. А впереди – реакция новых звезд и лидеров мнений на акцию, которая стартует уже в середине весны.